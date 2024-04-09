Один чип может заменить несколько.

AMD анонсировала второе поколение адаптивных однокристальных систем Versal для встраиваемых систем с искусственным интеллектом (ИИ) — это Versal AI Edge Gen 2 и Versal Prime Gen 2, сообщает Guru3D. Как ожидают в компании, новые ИИ механизмы, реализованные в этих чипах, повысят производительность вычислений на ватт до трёх раз (соотношение TOPS на ватт), по сравнению с первым поколением, а новый интегрированный Arm процессор обеспечит до 10 раз большую производительность в скалярных операциях.

Источник изображения: AMD и Guru3D

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Чтобы удовлетворить сложные потребности реальных систем, чипы AMD Versal AI Edge Gen 2 содержат оптимальный набор блоков для ускорения основных задач, решаемых на встраиваемых системах с искусственным интеллектом: предварительная обработка данных с датчиков в реальном времени на программируемой логике FPGA; эффективный процесс поиска логических выводов с помощью новых ИИ механизмов в виде массива векторных процессоров; постобработка на Arm ядрах для принятия сложных решений. Этот однокристальный чип может заменить многочиповую систему, позволяя создавать более компактные, эффективные и простые для производства и развёртывания встраиваемые системы с ИИ.

Источник изображения: AMD и Guru3D

AMD Versal Prime Series Gen 2 предназначены для комплексного ускорения в традиционных встраиваемых системах, не относящихся к классу ИИ систем. Чипы сочетают программируемую логику и производительные Arm процессоры.

Источник изображения: AMD и Guru3D

Образцы чипов появятся в первом квартале 2025 года, к середине 2525 года планируется подготовить образцы систем для оценки, а в конце 2025 — начать массовое производство.