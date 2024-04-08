Конфигурации APU AMD Zen 5 "Ryzen" Mobility: Strix с 12 ядрами, Kraken с 8 ядрами, Sonoma с 4 ядрами

Компания AMD готовится выпустить новую линейку мобильных процессоров APU Zen 5 "Ryzen" для различных устройств. В эту линейку войдут три семейства: Strix, Kraken и Sonoma. Каждое семейство будет иметь свои конфигурации, используя комбинацию ядер Zen 5 и Zen 5C.

Из доступной информации можно предположить, какие максимальные конфигурации ядер будут представлены в этих семействах. Всего предполагается, что будет выпущено не менее пяти продуктов Zen 5 для мобильных устройств. Некоторые из них включают Strix Point1, Strix Point2, Kraken Point, Sonoma Valley и Fire Range. Отмечается, что AMD обычно обновляет свои архитектуры через год или два после первого выпуска, поэтому можно ожидать появления еще большего количества продуктов.

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Конкретно в Strix Point семействе будет доступно две конфигурации: одна с 12 ядрами Zen 5 и 8 ядрами Zen 5C, а другая - с 16 ядрами Zen 5 и 32 ядрами Zen 5C, хотя точная конфигурация варианта с 16 ядрами пока неизвестна. Strix Point будет иметь новую графическую архитектуру RDNA 3+ с большим количеством вычислительных блоков и контроллером памяти LPDDR5X.

Kraken Point будет иметь 8 ядер Zen 5 и 8 ядер Zen 5C, обеспечивая в общей сложности 16 потоков. Эти чипы будут нацелены на тонкие и легкие устройства и также будут оснащены новой графической архитектурой RDNA 3+. Sonoma Valley будет иметь всего 4 ядра Zen 5C и 8 потоков, и предполагается, что он будет использоваться в следующем поколении Steam Deck и низкопотребляющих ПК.

Ожидается, что первые чипы на основе архитектуры Zen 5 будут выпущены во втором полугодии 2024 года. Перед ведущей презентацией AMD на Computex 2024 ожидается, что компания обнародует больше подробностей о своей новой архитектуре Zen 5 и связанных с ней APU и CPU Ryzen.