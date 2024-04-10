Microsoft мешает приложениям сторонних разработчиков вносить изменения в Windows

Операционные системы Windows обладают гибкими настройками, чему способствует большое сообщество создателей сторонних приложений. К тому же можно вносить изменения в реестр, чтобы заставить систему изменить своё поведение.

Недавно Microsoft закрыла доступ к одному из параметров реестра в системах Windows 10 и Windows 11. В результате теперь браузер по умолчанию меняется только в приложении «Параметры».

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Компания Bleeping Computer рассказала, что новый драйвер в февральских обновлениях блокирует изменения через реестр и заставляет пользоваться приложением «Параметры». Это заметил Кристоф Колбич, который среди прочего является автором двух приложений для смены браузера по умолчанию и ассоциаций файлов.

В Windows применяется хэш для задания приложений по умолчанию. До появления нового драйвера сторонние приложения могли вносить изменения в процесс создания хэша, заменяя его собственным выбором. Отныне это невозможно, а при попытке внести изменения в реестр появляется сообщение об ошибке «Невозможно изменить хэш: ошибка при записи нового содержимого значения».

Возможно, в плане безопасности системы это позитивная новость. Вредоносные приложения не смогут незаметно менять браузер по умолчанию и не смогут в результате этого заменить реальный браузер на фальшивый. Последние способны собирать персональную информацию, в том числе заполняемые формы с логинами, паролями и финансовыми сведениями. Желающим ничего не мешает поменять браузер по умолчанию через «Параметры».

Возможно, новшество было введено из-за требований Евросоюза, который стремится обеспечить более равную конкуренцию между производителями программного обеспечения. Впрочем, этот драйвер в обновлении пришёл пользователям Windows и в других регионах. Однако у некоторых пользователей Windows 11 изменение браузера по умолчанию через реестр всё ещё возможно.