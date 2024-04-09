Об этой популярной операционной системе с тех пор появилось множество мифов

Вчера, 10 апреля 2024 года, исполнилось 10 лет с завершения корпорацией Microsoft расширенной поддержки операционной системы Windows XP. Базовую поддержку свернули еще раньше — в 2009 году. Windows XP была выпущена в 2001 году и сначала удостоилась смешанных отзывов от экспертов и пользователей, но в дальнейшем мнение сообщества об ОС все больше смещалось в сторону положительного – особенно после выхода Windows Vista, которую многие сочли «нестабильной» и «проходной»

За время, прошедшее с завершения поддержки Windows XP, об этой операционной системе появилось множество мифов – например, что она была крайне нетребовательной, неприхотливой и надежной. Некоторые из этих мифов содержат в себе значительную долю правды, другие же — минимальную. Так, опытные пользователи ПК могут вспомнить случаи, когда в очередной «прекрасный» день система просто отказывалась загружаться, и ее приходилось восстанавливать или переустанавливать, причем вручную. В более поздних ОС, таких, как Windows 7, этот процесс был значительно упрощен. Тем не менее, недооценивать вклад Windows XP в развитие операционных систем тоже не стоит — она принесла множество новшевств, а еще это была первая пользовательская ОС Microsoft c 64-разрядной версией, поскольку Windows 2000 x64 существовала только в тестовых сборках и не была выпущена.