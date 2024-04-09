Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Видеокарты Intel Battlemage ожидаются в преддверии Чёрной пятницы
Intel продолжает рассчитывать на успех на рынке видеокарт

реклама

Со ссылкой на близкие к разработчикам источники появилась информация, согласно которой видеокарты нового поколения Intel Battlemage в этом году будут представлены в ноябре, в преддверии Чёрной пятницы. Пока же на мероприятии Embedded World 2024 в Германии Intel представила шесть новых видеокарт Arc Alchemist для встраиваемых систем. Они выходят спустя более чем два года после появления первых дискретных видеокарт Alchemist.

Видеокарты нового поколения Xe2-HPG (или Xe2-LPG) дебютируют в этом году в составе систем на чипах Lunar Lake. Что касается дискретных видеокарт, информации о них пока мало.

реклама

Последние слухи говорят о возможности их появления в конце ноября нынешнего года. Это важное для производителей компьютерных компонентов время, особенно для производящих модели для геймеров. В преддверии многочисленных праздников в конце года они стараются предложить новые продукты для увеличения своих прибылей.

Intel лишь говорит о том, что подготовка к релизу карт Battlemage идёт по графику. Также говорится об акценте больше на программное обеспечение, нежели на разработку аппаратных компонентов. Ещё ведётся работа над архитектурой следующего поколения под названием Celestial.

#intel #видеокарты
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
9
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
+
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
3
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
3
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
+
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
2
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
4
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
1
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
16
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
107
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
61
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
31
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
63
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
14
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
84

Сейчас обсуждают

Red Red
19:50
Фу уже выглядит как ссанина
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Red Red
19:49
А не на алике?
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Vorvort
19:47
Статья неплохая, у многих геймеров стоит вопрос во что поиграть.
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Chimbal
19:46
"как это сделать?" - как хочешь обновляй, я тебе не запрещаю это делать какими либо способами что тебе понравятся, или может тебя за ручку сводить в менеджер пакетов или на официальный сайт мозиллы? ...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
REY_B_
19:46
Да ладно! Человечество и "фильтр" войн пройти не может!
Физик назвал причину, почему человечество не может найти развитые цивилизации за пределами Земли
no_fate
19:46
Казалось бы такая очевидная вещь: выходит новая серия видеокарт, покупаешь топ, два-три года наслаждаешься играми без компромиссов, далее повторяешь. Но нет, всегда найдутся люди, которые напишут кучи...
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Михаил Barash Андреев
19:44
Союзы бывают разные, в том числе 2.1в лёгкого класса.
Первый пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» отложен как минимум на 24 часа
Chimbal
19:44
"Глупая агрессия говоришь?.. Где-то я такое видел." - Даю подсказку, обычно такое происходит на линуксоидных форумах, где "в семье не без урода" как говорится... Особенно забавно наблюдать как неадек...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
REY_B_
19:44
Да только такая супревафля становиться кратно дороже, чтобы её можно было продать обычным пользователям. Рынок ИИ на данный момент сильно перегрет. Прибыль с него совсем не гарантирована. Автопилоты б...
TSMC преследует цель — к 2030 году упаковать в 3D-процессор 1 трлн транзисторов
l33t_h4x00r
19:44
В 2-3 раза это еще неплохо...
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем