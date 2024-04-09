Intel продолжает рассчитывать на успех на рынке видеокарт

Со ссылкой на близкие к разработчикам источники появилась информация, согласно которой видеокарты нового поколения Intel Battlemage в этом году будут представлены в ноябре, в преддверии Чёрной пятницы. Пока же на мероприятии Embedded World 2024 в Германии Intel представила шесть новых видеокарт Arc Alchemist для встраиваемых систем. Они выходят спустя более чем два года после появления первых дискретных видеокарт Alchemist.

Видеокарты нового поколения Xe2-HPG (или Xe2-LPG) дебютируют в этом году в составе систем на чипах Lunar Lake. Что касается дискретных видеокарт, информации о них пока мало.

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Последние слухи говорят о возможности их появления в конце ноября нынешнего года. Это важное для производителей компьютерных компонентов время, особенно для производящих модели для геймеров. В преддверии многочисленных праздников в конце года они стараются предложить новые продукты для увеличения своих прибылей.

Intel лишь говорит о том, что подготовка к релизу карт Battlemage идёт по графику. Также говорится об акценте больше на программное обеспечение, нежели на разработку аппаратных компонентов. Ещё ведётся работа над архитектурой следующего поколения под названием Celestial.