Две видеокарты Battlemage были замечены в транспортной декларации, что указывает на то, что они отправлены партнерам Intel на тестирование.

В 2022 году Intel выпустила первое поколение графических процессоров Arc Alchemist. В последнее время ходило много слухов о выпуске новых графических процессоров Battlemage и вот на прошлой неделе были обнаружены транспортные декларации, которые подтверждают, что Intel будет придерживаться двухлетнего цикла выпуска видеокарт. Впервые мы видим прямые доказательства существования графических процессоров Battlemage в реальном мире, что указывает на то, что они отправляются партнерам Intel для тестирования. Учитывая приблизительные сроки тестирования, Intel готовится представить новые видеокарты во второй половине этого года.

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Согласно недавно обнаруженной транспортной накладной и опубликованной Momomo_us на сайте X, Intel отправила две видеокарты Battlemage своим партнёрам. Графические процессоры имеют маркировку G10 и G21, что указывает на схожую с Alchemist стратегию - выпуск одной флагманской модели и одной более доступной для бюджетных геймеров. Напомним вам, что два года назад Intel представила четыре видеокарты в семействе Alchemist - A380, A580, A750 и A770 - хотя только последние две были замечены в официальных планах компании. Эксперты ожидают, что G10 заменит A750 и A770, которые, вероятно, будут представлены компанией Intel на старте продаж для геймеров среднего сегмента.

Презентация Intel Arc Alchemist была довольно скромной, ведь по-настоящему "игровой" была только одна видеокарта. (Изображение предоставлено Intel)

Хотя это и первое упоминание о "физических" видеокартах, ранее две видеокарты Battlemage "всплыли" в базе данных бенчмарка SiSoft. Что особенно примечательно в этих видеокартах, так это то, что они обе имели 12 ГБ видеопамяти, что указывает на то, что Intel решила повысить базовый объем памяти с 8 ГБ, что является верным решением в 2024 году. Ранее в этом году генеральный директор Intel заявил, что Battlemage находятся ещё "в лабораториях".

Согласно ранее появившейся дорожной карте Intel, модель G10 имеет показатель энергопотребления 225 Вт, а G21 - 150 Вт. Ожидается, что Intel объявит о значительном повышении производительности трассировки лучей, повышении производительности масштабирования и расширении возможностей искусственного интеллекта благодаря усовершенствованному графическому процессору Battlemage. Предыдущие видеокарты A750 и A770 потребляли 225 Вт, так что Battlemage, судя по всему, будет придерживаться заявленных целей в отношении энергоэффективности. Компания ранее заявляла о стремлении к "золотой середине" в потреблении энергии, когда требуется всего один кабель питания PCIe вместо двух (или трех).

Хотя геймеры не особо ждут презентации Intel, как это происходит с новым поколением Nvidia или AMD, можно с уверенностью сказать, что всей индустрии интересно посмотреть, насколько конкурентоспособной окажется Intel со своим вторым поколением видеокарт. Несмотря на то, что на старте продаж графические процессоры Alchemist не пользовались спросом, компания добилась значительного прогресса в разработке драйверов, что позволило добиться значительного прироста производительности. Intel заявила, что ориентируется на геймеров среднего класса: A750 8 ГБ стоит 289 долларов, A770 8 ГБ — 329 долларов, а A770 16 ГБ — 379 долларов.