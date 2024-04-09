Как и представленные сегодня первые процессоры для сокета LGA-1871, новые графические карты ориентированы на встраиваемые системы и периферийные устройства

Прошло более двух лет с момента выпуска первых графических процессоров Arc Alchemist. В апреле 2024 года Intel не выпустит свои новые графические процессоры Battlemage, но к выходу готовятся целых шесть новых графических процессоров Arc на базе архитектуры Alchemist, правда игрокам они не предназначены, а займут место на совершенно другом рынке.

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Иногда периферийным и встроенным системам требуется большая мощность графического процессора. Сегодня Intel уже представила серию процессоров Meteor Lake, оснащенную интегрированной графикой Arc Alchemist, способной обеспечивать кодирование видео с поддержкой новейших графических API. Иногда системы уже установлены и требуют только обновление на более новую архитектуру графического процессора, и теперь это стало возможно благодаря обновленным встроенным графическим процессорам Alchemist серии Arc AxxOE.

Intel выделила несколько особенностей Arc on Edge, таких как:

• Уменьшенная задержка работы в режиме реального времени при отправке данных в облако.

• Повышена эффективность использования полосы пропускания. Локальная обработка снижает необходимость отправки больших объемов данных в облако, что позволяет экономить полосу пропускания.

• Улучшена конфиденциальность и безопасность. Конфиденциальные данные могут оставаться на устройстве или в помещении.

Графические процессоры Intel Arc Edge на базе архитектуры Intel Xe поддерживают ускорение искусственного интеллекта, визуальные вычисления и обработку мультимедиа. Они позволяют создавать высокопроизводительные ИИ приложения с помощью набора инструментов OpenVINO, который позволяет разработчикам развертывать ИИ модели на аппаратных платформах Intel.

Графический процессор Intel Arc A7xxE обеспечивает высокую производительность при выполнении таких задач, как распознавание лиц и разговорная речь. Графический процессор Intel Arc 5xxE обеспечивает высококачественные визуальные эффекты и возможности искусственного интеллекта. Серия графических процессоров Intel Arc 3xxE с памятью GDDR6 объемом до 6 ГБ подойдет для систем с низким энергопотреблением и малым форм-фактором.

Официально на сегодня существует шесть моделей, включающих от 6 ядер Xe в Arc A310E до 24 ядер Xe в Arc A750E. Интересно, что Intel пока не сообщает спецификации памяти для модели Arc A580E и Arc A750E.