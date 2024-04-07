В Xbox появилось подразделение по обеспечению обратной совместимости

Если верить внутренней переписке компании Microsoft, в подразделении Xbox появилась новая команда. Её задачей является обеспечение сохранности и обратной совместимости классических видеоигр. Участники этого подразделения будут выполнять тестирование цифровых игровых библиотек на соответствие будущим аппаратным продуктам.

В Microsoft говорят, что у неё есть богатый опыт обеспечения обратной совместимости игр. На основе этого опыта компания собирается обеспечить доступ к играм Xbox следующим поколениям геймеров. Ещё было сказано, что в настоящее время ведётся создание нового поколения Xbox, обещающего стать заметным шагом вперёд в техническом плане.

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Скоро закрывается магазин видеоигр под Xbox 360. Несмотря на это, сотни игр для этой консоли доступно сейчас на более современных Xbox One и Xbox Series.

Ещё Microsoft утверждает, что добилась прогресса в плане применения ИИ в составе видеоигр. Недавно появлялась новость о том, что компания собирается представить цифрового помощника на Xbox.