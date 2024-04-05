В преддверии выхода Senua’s Saga: Hellblade II, ожидаемого продолжения знаменитой игры, фанаты и критики с нетерпением ожидали новых подробностей. И вот, недавно появившиеся превью раскрыли ключевые аспекты геймплея и технические детали, которые вызвали интерес в игровом сообществе.

В преддверии выхода Senua’s Saga: Hellblade II, ожидаемого продолжения знаменитой игры, фанаты и критики с нетерпением ожидали новых подробностей. И вот, недавно появившиеся превью раскрыли ключевые аспекты геймплея и технические детали, которые вызвали интерес в игровом сообществе.

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Согласно отчетам, на консолях Xbox Series S и X игра будет работать в режиме 30 кадров в секунду (FPS) с динамическим разрешением, что является стандартом для многих современных игр, стремящихся к кинематографичности. Это решение было принято для того, чтобы усилить эффект классических фильмов, которые традиционно используют частоту 24 кадра в секунду для создания определенной атмосферы.

Игровой процесс обещает быть размеренным, с акцентом на сражения и исследование, что делает выбор 30 FPS вполне оправданным. Однако для тех, кто предпочитает более высокую частоту кадров, версия для PC предложит возможность увеличения FPS, что является стандартной опцией на этой платформе.

Превью также выделяют линейность мира игры, с небольшими ответвлениями для исследования, что подчеркивает сфокусированность на сюжете и персонажах. Несмотря на это, игра получила высокие оценки за атмосферу и звуковое оформление, которые погружают игроков в мир Сенуа с ее галлюцинациями и внутренними переживаниями.

Senua’s Saga: Hellblade II предложит четыре уровня сложности, включая один, который адаптируется к навыкам игрока, обеспечивая комфортный опыт для всех. Загрузки в игре будут минимальными и ограничатся моментами после проигрышей в сражениях, что позволяет поддерживать плавность и динамичность игрового процесса.

Игра, продолжительностью около восьми часов, выйдет 21 мая и будет доступна в подписке Game Pass, а также для покупки за 50 долларов в цифровом формате, что отражает современные тенденции в распространении игр. Отсутствие физического издания подчеркивает переход индустрии к цифровому будущему.

Эти превью также напоминают о недавнем уходе Тамима Антониадеса, сооснователя студии Ninja Theory и автора оригинальной Hellblade, что, несомненно, внесет свои коррективы в будущее франшизы. Но, несмотря на это, ожидания от новой части остаются высокими.