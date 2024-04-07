Подъём рынка криптовалют может постепенно повышать востребованность видеокарт у майнеров

По информации издания «Известия», в первом квартале нынешнего года в России спрос на видеокарты увеличился примерно на 30–50%. Это привело к соответствующему росту цен на них примерно на 40%. Информация взята у розничных сетей и Яндекса.

Компания «Ситилинк» утверждает, что в минувшем квартале спрос на видеокарты в нашей стране оказался самым высоким за последние три года. По сравнению с показателем годичной давности продажи видеокарт увеличились на 23%, а по деньгам рост составил 53%. Больше других выиграли производители Palit и Gigabyte, у которых чаще всего приобретают видеокарты в ценовом диапазоне 30-40 тыс руб.

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«М.Видео — Эльдорадо» говорит о росте спроса на 30% по сравнению с показателем годичной давности. Здесь наиболее востребованы карты производителей MSI, Gigabyte, Palit, ASUS последнего поколения Nvidia GeForce RTX 40.

Яндекс говорит о росте цен на 20–40%. Меньше других дорожают наиболее дешёвые модели не дороже 15 000 руб, некоторые из них не подорожали вовсе.

Ряд аналитиков считают, что отказ зарубежных банков от работы с российскими партнёрами привёл к сокращению объёма поставок видеокарт, из-за чего цены выросли. Другие полагают, что постепенный выход из строя подержанных видеокарт заставляет майнеров покупать новые. Поскольку курс криптовалют сейчас находится на подъёме, интерес со стороны майнеров вполне ожидаем. Наконец, распространение технологий искусственного интеллекта также требует мощных видеокарт.