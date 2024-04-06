Это уже третья специализированная модель для Китая с возможностью небольшого разгона

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что NVIDIA может столкнуться с очередной проблемой в плане экспорта высокопроизводительных графических процессоров, таких как AD102, в Китай.

Напомню, что видеокарта RTX 4090D была разработана для обхода ограничений на оригинальную RTX 4090, продажи которой в Поднебесной были запрещены. Однако эта информация оказалась ложной, а NVIDIA подтвердила, что проблем с доставкой в Китай RTX 4090D в Китай нет.

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Похоже, что это также подтверждается компанией MSI, которая анонсировала выход новой модели RTX 4090D. Новинка относится к линейке Ventus 3X и имеет конструкцию системы охлаждения с тремя вентиляторами, а также занимает на материнской плате три слота расширения. Карта имеет размеры 32,2х13,6 см и массу 1,6 кг.

Что касается производительности, то, как и все модели RTX 4090D, представитель MSI предлагает эталонные характеристики NVIDIA с максимальной тактовой частотой 2520 МГц. Однако MSI делает акцент на возможности разгона программными методами до 2535 МГц с помощью собственного ПО MSI Center. Для получения этих частот пользователю необходимо загрузить инструмент и включить режим OC вручную.

Стоит отметить, что RTX 4090D Ventus основан на модели RTX 4090 Ventus 3X E, более тонкой версии оригинального дизайна. Фактически компания MSI использует в рекламе одни и те же фотографии для обеих моделей. Сейчас MSI уже не производит исходную модель, которая была немного толще.

Модельный ряд MSI RTX 4090D теперь включает 3 ускорителя. Это менее половины того ассортимента, которым могла похвастаться RTX 4090 (8 моделей).