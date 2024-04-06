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Kachka
Правительство США может запретить экспорт в Китай видеокарт RTX 4090D
Они могут войти в новый пакет санкций.

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Последние торговые санкции США могут вскоре ограничить импорт в Китай игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090D Gaming & H20 AI.

Санкции, направленные на предотвращение передачи передовых технологий таким странам, как Китай, предусматривают запрет на экспорт решений, соответствующих определенным порогам производительности. Это событие вызвало сильное беспокойство у таких компаний, как NVIDIA и AMD, которые столкнулись с потерей жизненно важного для них рынка. Недавние сообщения указывают на то, что администрация Байдена расширяет пакет санкций, направленных на борьбу с продуктами, которые могут быть использованы Китаем в военных целях.

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С 4 апреля новая ограничительная политика правительства США распространяется на GPU с вычислительной производительностью более 70 TFLOPs, включая видеокарту GeForce RTX 4090D Gaming и H20 AI GPU. RTX 4090D, напомним, была представлена в ноябре 2023 года. Эта политика распространяется на все электрические компоненты, включая CPU.

Хотя причина требования лицензирования не раскрывается, она может быть связана с попытками американских производителей обойти ограничения. Например, разгон карты GeForce RTX 4090D привел к тому, что её производительность сравнялась с оригинальной моделью, что может послужить поводом для принятия мер со стороны регуляторов США.

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