Lexus и Toyota будут работать рядом с собственным гоночным треком

Компания Lexus объявила о завершении строительства нового отдела научно-исследовательского центра Toyota Motor Corporation под названием технический центр Shimoyama. В пресс-релизе говорится о том, как Lexus и Toyota Gazoo Racing будут использовать это учреждение для совместной разработки новых автомобилей под своими брендами.

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В начале 2022 года был показан концепт автомобиля Toyota GR GT3. С тех пор слухи о нём с двигателем V8 и логотипом Lexus появлялись регулярно. Тем временем, модель Lexus LBX RR GR уже готова к началу производства. Вместе с наличием собственного гоночного трека всё это наводит на мысль о скором появлении Lexus GR.

Собственную испытательную трассу Toyota представила в 2019 году. Её длина составляет 5,31 км, перепады высоты 75 м. Для скоростных испытаний используются восточная часть полигона с малым числом широких поворотов. Длинная прямая позволяет проводить испытания на ускорение и торможение. Есть также трассы для имитации дорожных условий в разных регионах.

Всё это даст Toyota возможность проводить испытания вдали от глаз любопытных фотографов. Японский автопроизводитель сначала собирается создавать автомобили для автоспорта, а затем уже обычные.