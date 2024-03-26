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g1tarist
Lexus представил LY680 — новую версию люксовой яхты LY650
Лодке изменили конструкцию пассажирской части .

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Lexus представил обновленную версию своей роскошной яхты LY 650, теперь известной как LY 680. Эта новая модель является результатом внимательного анализа обратной связи от клиентов и стремления к совершенствованию. LY 680 представляет собой настоящий символ роскоши и инноваций в мире морских приключений.

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Одним из ключевых изменений в конструкции является увеличение размера верхней палубы или флайбриджа, на 1,4 метра. Это было сделано в ответ на обратную связь от предыдущих клиентов о нехватке пространства. Теперь флайбридж стал более просторным и функциональным, с добавлением новых элементов, таких как П-образный диван и гриль для барбекю.

Несмотря на ожидания перехода к более экологически чистым источникам энергии, Lexus решил сохранить силовую установку яхты без изменений. Это два дизельных двигателя Volvo серии Penta, которые обеспечивают яхте достаточную мощность и скорость для комфортного и безопасного плавания. Однако объем топливного бака был увеличен до 4012 литров, что позволяет увеличить дальность плавания. Мощность дизельных двигателей Volvo составляет от 800 до 1000 лошадиных сил. А так как это дизель у него просто огромный крутящий момент в 3000 Hm. И при этом двигатель сохранил впечатляющую экономичность и экологичность.

Сборка LY 680 теперь осуществляется на тайваньской верфи Horizon. Это позволяет оптимизировать производство и снизить издержки, делая яхту более доступной для покупателей. Первые экземпляры уже доступны для заказа в Японии, и планируется расширение доступности на другие рынки в ближайшем будущем.

Помимо Lexus, другие автомобильные бренды также проявляют интерес к морским приключениям. Например, марка Bentley разработала интерьер для лодки одного из своих клиентов, а Ferrari работает над парусным судном для участия в океанских гонках.

#lexus
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