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Частота экрана Pixel 8a вырастет до 120 Гц
Утечка данных рассказала о смартфоне Google Pixel 8a почти всё

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Чуть более месяца остаётся ждать конференции разработчиков компании Google, где она должна анонсировать свой смартфон средней ценовой категории Google Pixel 8a. Впрочем, желающие понять, что из себя представляет этот аппарат, могут не ждать так долго. О нём уже стало известно почти всё, что только можно. Источником информации является инсайдер Йогеш Брар.

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Часть данных была известна и прежде, часть является новой. Изображения в этой утечки отсутствуют, а некоторые сведения можно отнести к разряду спекулятивных.

В очередной раз подтверждается использование разогнанного процессора Google Tensor G3. Размер экрана должен остаться 6,1 дюйма, частота вырасти с 90 Гц до 120 Гц. Появится версия с объёмом хранилища 256 ГБ. Ёмкость батареи составляет 4500 мАч при мощности зарядки 27 Вт.

Не изменились характеристики камер. Основная продолжит предлагать разрешение 64 Мп, сверхширокоугольная 13 Мп, передняя тоже 13 Мп. Как обычно, значительную роль в качестве фото и видео будет играть программное обеспечение Google.

Стоимость аппарата может составлять $500 или $550, в зависимости от конфигурации. Для сравнения, обычно Pixel 8 стоит от $700.

#смартфоны #google #pixel
Источник: digitaltrends.com
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