Аппараты Pixel 8 будут обновляться на протяжении 7 лет

В своих последних флагманских смартфонах Pixel 8 компания Google пообещала обновлять их программное обеспечение на протяжении 7 лет. Это обеспечивает защиту от угроз, новую функциональность и быстродействие.

Некоторые считают, что этот срок слишком длительный, и cмартфоны к тому времени устареют морально и физически. В недавнем подкасте по этому вопросу высказался вице-президент Google по программному обеспечению для устройств и сервисов.

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По его словам, чтобы выполнить данное обещание, нужно очень обширное сотрудничество. В его рамках взаимодействуют команды разработчиков системы Android, производители процессоров, операторы связи и некоторые другие стороны. Все они принимают участие в разработке или тестировании для обеспечения беспроблемных обновлений.

Ситуацию упрощает использование в смартфонах собственного процессора Google Tensor. Важную роль играет переход на круглогодичную программу бета-тестирования и ежеквартальные релизы. Это позволяет Google получать более подробные отзывы об обновлениях, прежде чем они начнут широко распространяться. В результате пользователи могут чаще получать новую функциональность, не дожидаясь выпуска новой версии Android раз в году.

Продолжительность в 7 лет была выбрана неспроста. В Google проанализировали, как долго пользователи работают со своими аппаратами Pixel, в том числе с подержанными. Активность на старых моделях поддерживалась не менее 7 лет, что и стало основой принятого решения.

Однако, не вся новая функциональность может доходить до старых устройств в последние годы их поддержки. Google постарается предлагать программные обновления, которые не будут загружать аппаратные возможности смартфонов сверх меры.

В качестве примера можно назвать появление Gemini Nano на аппаратах Pixel 8. Этой языковой модели для работы требуется большой объём оперативной памяти. Google будет тщательно оценивать расход системных ресурсов, чтобы не возникло проблем с производительностью аппаратов.