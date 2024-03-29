Google преодолевает неясные "аппаратные ограничения", чтобы выпустить предварительную версию программы искусственного интеллекта для разработчиков на смартфоне Pixel 8, после того как ранее она была ограничена Pixel 8 Pro.

Хорошие новости, владельцы Pixel 8: Google все же добавит свой искусственный интеллект Gemini Nano в телефон.

Компания объявила об этом сегодня, после того как столкнулась с недовольством пользователей, которые изначально заявили, что Pixel 8 не сможет поддерживать программу искусственного интеллекта.

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В сообщении на форуме компании не было сказано о недовольстве пользователей. Вместо этого Google представила изменение как предстоящее усовершенствование. "В следующем выпуске Pixel Feature Drop мы также собираемся распространить Gemini Nano на пользователей Pixel 8 в качестве предварительной версии для разработчиков. В нем будут реализованы две расширенные функции: Summarize в Recorder и Magic Compose в Messages".

Google не сообщила точную дату релиза. Тем не менее, похоже, что компания прислушивается к недовольству потребителей. Еще в декабре она представила Gemini Nano, передовую модель ИИ, похожую на ChatGPT, но достаточно маленькую, чтобы работать локально на смартфоне.

Но в начале этого месяца инженер компании Теренс Чжан сообщил разработчикам Android, что Gemini Nano не появится на Pixel 8 "из-за некоторых аппаратных ограничений". По словам Чжана, она будет доступна только на Pixel 8 Pro и других моделях смартфонов высокого класса.

Эта новость разочаровала многих владельцев Pixel 8, особенно если учесть, что телефон был выпущен всего пять месяцев назад. И Pixel 8, и Pixel 8 Pro работают на одной и той же платформе Tensor G3. Кроме того, Google обещала, что оба Pixel получат семь лет обновлений, и некоторые покупатели заявили, что приобрели Pixel 8 именно для того, чтобы получить функции, основанные на искусственном интеллекте.