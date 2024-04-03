Среднебюджетный смартфон с хорошими характеристиками Google Pixel 7a начали продавать в России по рекордно низкой цене.

Смартфон Google Pixel 7a появился на российском рынке по аномально заниженной цене. Стоимость данного бюджетного устройства упала до 35 тыс. руб. За такую цену покупатели получают смартфон с фирменным процессором Tensor G2 от Google, аналогичный чип используется в более дорогих моделях Pixel 7 и 7 Pro. Помимо этого устройство оснащено основным модулем камеры на 64 Мп и ультраширокоугольной с разрешением 13 Мп, обработка отснятых изображений поручена алгоритмам искусственного интеллекта от Google, что обеспечивает высокое качество снимков.

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Смартфон оснащён 6,1-дюймовым AMOLED-экраном с поддерживаемым разрешением Full HD+, максимальной частотой обновления экрана до 90 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Среди других характеристик устройства стоит отметить хорошую влагозащиту по стандарту IP67, оснащение модулем NFC для проведения бесконтактной оплаты и поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 4385 мАч.

Кроме того, Google Pixel 7a оснащается 128 Гб встроенной памяти и 8 Гб оперативной, что обеспечивает достаточно хорошие характеристики для комфортного каждодневного использования и запуска всех необходимых приложений. Также стоит отметить, что устройство работает на самой новой версии операционной системы Android, что в свою очередь гарантирует поддержку всех функций и обновлений.

Смартфон Google Pixel 7a был представлен в США в середине мая прошлого года по цене от $499 (приблизительно 47 тыс. рублей по текущему курсу). Этот аппарат стал доступен для покупателей в России позже и значительно дешевле оригинальной стоимости в стране производителя, что сделало смартфон привлекательным для потенциальных покупателей. С учётом всех этих характеристик и рекордно низкой цены в России, Google Pixel 7a представляет собой отличный выбор для тех, кто хочет получить качественный смартфон с передовыми возможностями по доступной цене.