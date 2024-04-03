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Zerox852
Стоимость среднебюджетного Pixel 7a в России снизилась до 35 000 рублей
Среднебюджетный смартфон с хорошими характеристиками Google Pixel 7a начали продавать в России по рекордно низкой цене.

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Смартфон Google Pixel 7a появился на российском рынке по аномально заниженной цене. Стоимость данного бюджетного устройства упала до 35 тыс. руб. За такую цену покупатели получают смартфон с фирменным процессором Tensor G2 от Google, аналогичный чип используется в более дорогих моделях Pixel 7 и 7 Pro. Помимо этого устройство оснащено основным модулем камеры на 64 Мп и ультраширокоугольной с разрешением 13 Мп, обработка отснятых изображений поручена  алгоритмам искусственного интеллекта от Google, что обеспечивает высокое качество снимков.

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Смартфон оснащён 6,1-дюймовым AMOLED-экраном с поддерживаемым разрешением Full HD+, максимальной частотой обновления экрана до 90 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Среди других характеристик устройства стоит отметить хорошую влагозащиту по стандарту IP67, оснащение модулем NFC для проведения бесконтактной оплаты и поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 4385 мАч.

Кроме того, Google Pixel 7a оснащается 128 Гб встроенной памяти и 8 Гб оперативной, что обеспечивает достаточно хорошие характеристики для комфортного каждодневного использования и запуска всех необходимых приложений. Также стоит отметить, что устройство работает на самой новой версии операционной системы Android, что в свою очередь гарантирует поддержку всех функций и обновлений. 

Смартфон Google Pixel 7a был представлен в США в середине мая прошлого года по цене от $499 (приблизительно 47 тыс. рублей по текущему курсу). Этот аппарат стал доступен для покупателей в России позже и значительно дешевле оригинальной стоимости в стране производителя, что сделало смартфон привлекательным для потенциальных покупателей. С учётом всех этих характеристик и рекордно низкой цены в России, Google Pixel 7a представляет собой отличный выбор для тех, кто хочет получить качественный смартфон с передовыми возможностями по доступной цене.

#смартфон #google #pixel
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Я так понимаю с этой статьи и цель автора с которой он написал эту статью просто подбодрить что Россия ещё чего-то стоит
Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
inchaos75
21:27
Для TSMC это копейки. За 2023 г выручка - $69,5 млрд, это $190 млн в день. Так что даже $100 млн - всего лишь полдня работы фабрики.
Ущерб TSMC от землетрясения на Тайване может составить намного больше $60 000 000
Андрей Голимбиевский
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О чем пиздИм, кого пИздим?
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Вадим Кудрявцев
21:25
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Вадим Кудрявцев
21:22
Да не ,гарантирую -с 5 километров выйдет с 90мда -точно усе.
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
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