Тестирование GPT-5 подходит к завершающему этапу

В интернете к настоящему моменту накопилось множество свидетельств того, что ждать релиза чат-бота OpenAI GPT-5 остаётся недолго. Всё больше людей получают приглашение принять участие в его тестировании. Ожидается, что появление GPT-5 состоится в июне.

Впрочем, приглашения могут относиться не только к GPT-5, а затрагивать более широкую инициативу. Многие уверены, что появление столь мощной языковой модели нового поколения несёт с собой риски. По этой причине выполнить тщательное тестирование становится ещё важнее. В компании OpenAI знают об этом, поскольку зарабатывают в первую очередь на продаже индивидуальных версий ChatGPT. Если у них будут проблемы с конфиденциальностью и безопасностью, это нанесёт удар по общественному доверию и прибылям OpenAI.

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Тестирование в рамках Red Team является одним из важных механизмов защиты. В нём участвуют эксперты по информационной безопасности, ищущие уязвимости в системе. Их действия имитируют возможные действия реальных злоумышленников.

Многие ждут от GPT-5 увеличения контекстного окна, более высокой скорости вывода ответов и возможности решать сложные задачи.