Базовая версия ChatGPT, работающая на модели GPT-3.5 от OpenAI, теперь предоставляет прямой доступ всем желающим без создания учетной записи.

OpenAI теперь делает базовую версию ChatGPT доступной для всех желающих без создания учетной записи. Однако эта версия более ограничена в функциональности, чем с учетной записью.

Базовая версия ChatGPT, работающая на модели GPT-3.5 от OpenAI, теперь предоставляет прямой доступ всем желающим без создания учетной записи. Причина полной открытости ChatGPT заключается в том, что ИИ-гигант "хочет сделать ИИ доступным для всех, кому интересно, как он работает".

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Полностью открытая версия предлагает меньше функций, чем при наличии (бесплатной) учетной записи. Поэтому OpenAI принял дополнительные меры безопасности для этой версии, включая блокировку подсказок и сгенерированных ответов для нескольких категорий. Какие именно категории имеются в виду, не уточняется.

Кроме того, пользователи без учетной записи не могут сохранять историю чата и озвученные разговоры для последующего использования. Они также не могут использовать свои собственные инструкции, позволяющие контролировать ответы ChatGPT на вопросы, или запоминать основную информацию для использования во время различных сеансов чата.

Поэтому эти возможности ограничены использованием базовой версии ChatGPT с учетной записью. Конечно, версия GPT-4 инструмента GenAI по-прежнему доступна только для оплаты через учетные записи конечных пользователей.

Сейчас OpenAI начинает постепенно распространять эту публичную версию ChatGPT.