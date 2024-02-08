Позиция Fairphone заключается в важности ремонтопригодности и долгой поддержки ПО. В качестве примера Fairphone приводит опыт создания смартфонов Fairphone 2 и 5 с восьмилетней и десятилетней поддержкой ПО соответственно.

Компания Fairphone, занимающаяся производством смартфонов, решила бросить вызов заявлениям OnePlus о бесполезности длительной поддержки программного обеспечения своих устройств.

Соучредитель компании Микель Баллер выразил свою позицию, которая кардинально отличается от позиции главы OnePlus.В качестве примера, Баллер привел свой опыт работы над созданием двух моделей смартфонов – Fairphone 2 и Fairphone 5. Последний предлагает восьмилетнюю поддержку программного обеспечения и стремится к обеспечению десяти лет.

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Таким образом, компания доказывает возможность длительной поддержки своих устройств, несмотря на не подлежащую ремонту конструкцию корпуса. Баллер также подчеркнул необходимость принятия отраслью в целом более ремонтопригодной конструкции для своих устройств и выразил уверенность в том, что пришло время для изменений. Он обратился к президенту OnePlus г-ну Лю и всем тем, кто беспокоится о возможности замены батареи своего телефона, заявив о необходимости принятия мер для обеспечения возможности ремонта и обслуживания устройств.