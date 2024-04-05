Redmi Turbo 3 должен быть выпущен в апреле

Недавно стало известно, что бренд Redmi начнёт выпускать смартфоны новой серии Turbo. Они приходят на смену аппаратам Redmi Note Turbo и первой моделью становится Redmi Turbo 3. Официально производитель пока не рассказывал о ней, но кое-какие сведения появились в бенчмарке Geekbench.

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Теперь появилась возможность ознакомиться с внешним видом этого устройства. Изображение демонстрирует дизайн задней панели, которая отличается от всех прежних аппаратов Redmi.

Две камеры вертикально располагаются слева. Основная из них должна обладать разрешением 200 Мп и оптической стабилизацией изображения. По центру находится небольшой вырез, где может быть камера макро. Рядом в форме кольца разместили светодиодную вспышку и логотип производителя. Задняя панель обладает двухцветным дизайном и изгибом по краям для более удобного захвата.

Благодаря Geekbench известно, что аппарат будет работать на процессоре Snapdragon 8s Gen 3 и предложит оперативную память в количестве до 16 ГБ. В марте устройство посетило платформу сертификации 3C, раскрыв зарядку мощностью 90 Вт. Ёмкость батареи при этом составит 5500 мАч. Размер экрана OLED будет 6,67 дюйма при частоте 120 Гц. Работает устройство на Android 14 с HyperOS.

Анонс аппарата ожидается уже в этом месяце.