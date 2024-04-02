Он набрал 1981 баллов и 5526 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Недавно Xiaomi объявила о начале продаж Redmi Turbo 3 в Китае, что ознаменовало дебют новой серии смартфонов Redmi turbo. Перед официальным запуском на тестовой платформе Geekbench была опубликована информация о предполагаемых характеристиках Redmi turbo 3. Redmi turbo 3 появился в базе данных Geekbench с номером модели 24069RA21C. Он набрал 1981 баллов в одноядерном тесте и 5526 баллов в многоядерном. В списке архитектуры SoC указан процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, в основе которого 16 ГБ памяти большой емкости. Телефон будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 14.

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В заявлении компании говорится, что Xiaomi Redmi turbo 3 позиционируется как продукт среднего класса в линейке 'New Performance Series'. Ранее смартфоны серии turbo входили в линейку Redmi note, а последним устройством был note 12 turbo. Однако теперь компания реструктурировала линейку смартфонов под брендом turbo в отдельную серию. Тем временем серия note продолжит фокусироваться на выпуске смартфонов среднего ценового диапазона с целью продвижения функций флагманов среди широкой аудитории.

Предполагаемый телефон Redmi turbo (скорее всего, turbo 3) был подтвержден в прошлом месяце в ходе сертификации 3C и поддерживает скорость зарядки 90 Вт. Что касается других характеристик, то предыдущие слухи говорят о том, что предстоящий смартфон Redmi turbo может быть оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мА*ч и OLED-дисплеем с разрешением 1,5K. Дебют Redmi turbo 3 в Китае ожидается в конце этого месяца, хотя Xiaomi официально это не подтвердила. Есть предположение, что устройство может выйти на мировой рынок под названием Poco f6.