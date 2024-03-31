Для часов Redmi Watch 4, которые поступили в продажу в нашей стране в начале этого года, было выпущено неожиданное обновление. Теперь смарт-часы поддерживают голосовые команды через Amazon Alexa.

Выпущенные в начале этого года часы Xiaomi Redmi Watch 4 вызвали резонанс благодаря своей цене и характеристикам. Теперь для модели смарт-часов, которая уже поступила в продажу, появилось неожиданное обновление. Смарт-часы теперь имеют интеграцию с голосовым помощником Amazon Alexa.

Как сообщается, обновление "версия 2.2.80" для Redmi Watch 4 добавляет интеграцию Amazon Alexa. Таким образом, Redmi Watch 4 будут давать пользователям возможность осуществлять различные задачи с помощью голосовых команд. В том числе таймер, будильники, совместимые домашние устройства. Однако сообщается, что пока обновление может иметь региональные ограничения.

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По словам одного американского пользователя, несмотря на то, что он получил обновление, функция Alexa не может быть использована, и он столкнулся с ошибкой в виде сообщения "недоступно в вашем регионе". Поэтому не забудьте проверить прошивку, чтобы проверить, работает ли Alexa на ваших Redmi Watch 4. Часы, кстати, можно приобрести в нашей стране за 9990 рублей.

Характеристики Redmi Watch 4

Напомним, что часы оснащены 1,97-дюймовым прямоугольным AMOLED-дисплеем на передней панели. Этот дисплей имеет переменную частоту обновления от 5 до 60 Гц и пиковую яркость 600 нит. Watch 4 оснащены заводной головкой из нержавеющей стали и быстросъемным механизмом ремешка. Кроме того, часы защищены рамкой из алюминиевого сплава.

В разделе датчиков находится 4-канальный датчик PPG, который отслеживает частоту сердечных сокращений и содержание кислорода в крови. В дополнение к поддержке акселерометра, гироскопа и GPS для более чем 150 видов спорта, также предлагаются стандартные функции смарт-часов, такие как мониторинг сна и отслеживание стресса. Кроме того, смарт-часы оснащены аккумулятором емкостью 470 мАч, рассчитанным на 20 дней автономной работы, водонепроницаемостью 5 АТМ, а также микрофоном и динамиком для звонков через Bluetooth.

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