На глобальный рынок данное устройство будет поставляться под названием POCO M6.

Компания Xiaomi в скором времени начнет массовое производство бюджетного Redmi 13, который будет работать под управлением новой HyperOS. Часть характеристик данной модели уже вполне известны.

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Redmi 13 получит большой 6,74-дюймовый дисплей с достаточно не высоким разрешением HD+. Работать он будет под управлением мобильного процессора MediaTek Helio G88. Из интересного, новинка, вероятно, получит довольно впечатляющий по меркам бюджетного устройства аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, а также поддержку 33-ваттной быстрой зарядки.

Также стоит отметить наличие у смартфона актуальной HyperOS 1.0 на базе Android 14, пришедшей на смену MIUI 13.

По сравнению с прошлогодней моделью, Redmi 12 навряд ли сможет предложить большую производительность, тем не менее более свежая оболочка, а также более быстрая зарядка это несомненно плюс. Как это отразиться на его стоимости на данный момент не до конца ясно.

Таким образом Redmi 13 - это доступный смартфон с емким аккумулятором, быстрой зарядкой и обновленной оболочкой HyperOS. Наличие данных характеристик говорит о том, что смартфон может стать популярной моделью среди пользователей, которым необходимо недорогое устройство с достойными для своей цены характеристиками.

На глобальный рынок, кстати говоря, данное устройство будет поставляться под названием POCO M6.