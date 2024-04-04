Apple принесёт описание батарей из iPhone в iPad

В аппаратах iPhone 15 Apple предлагает большой объём информации относительно их аккумуляторов. В частности, здесь показывается, сколько циклов перезарядки уже пройдено. В версии системы iPadOS 17.5 Beta 1 для разработчиков обнаружились признаки того, что такие же описания будут в скором времени и на планшетах iPad.

Это стало понятно из программного кода, где указываются новые варианты использования раздела состояния батареи. Описывается статус батареи на случай необходимости замены, наличие гарантии, информация об обслуживании.

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Как и на всех мобильных устройствах, на планшетах iPad батареи в идеальных условиях способны пережить некоторые ограниченное число циклов перезарядки. В реальности играют роль дополнительные факты, вроде частоты использования планшета и регулярности зарядки. На iPhone 15 в настройках показывается количество выполненных циклов зарядки, дата производства аккумулятора и его первого использования. Всё это должно появиться и на iPad. Однако не исключено, что это будет относиться только к новым моделям.

В мае от Apple ждут новых планшетов iPad. В частности, ожидаются модели iPad Pro и iPad Air с экранами OLED. Все они могут выйти с версией системы iPadOS 17.5.



