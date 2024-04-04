В ближайшие годы седаны Mercedes претерпят значительные изменения

Анонимный источник в автопроизводителе Mercedes-Benz рассказал о грядущих изменениях. Значительные обновления ожидают премиальные седаны S-класса и EQS.

Ещё не так давно Mercedes в следующем десятилетии собирался выпускать исключительно электромобили. Спрос оказался ниже ожидавшегося и стратегия была изменена с учётом этого.

реклама

В Европе от покупок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания постепенно отказываются, но в Китае решили не торопиться до 2060 года. Для сохранения лидирующих позиций Mercedes-Benz потребуется учитывать потребности покупателей в разных регионах.

Mercedes-Benz S-Class является наиболее важным автомобилем немецкой компании. Все появившиеся здесь технологии распространялись и на другие модели Mercedes, поэтому именно данный автомобиль находится на острие прогресса. Седан получит фейслифтинг в 2026 году, а потом ещё одно обновление будет представлено через три года. Будут обновлены компоненты спереди и сзади, как и интерьер.

Внутри появится приборная панель с новым дизайном, улучшенным экраном и дополнительным экраном для пассажира. Вместо сенсорного управления на руле должны вернуться кнопки и колёсики.

В 2029 году изменения внешнего вида должны быть менее радикальные. Далее планы говорят о 2033 годе, но пока неизвестно, идёт ли речь о полностью электрическом седане.

Audi собирается выпускать свой премиальный седан A8 на протяжении достаточно длительного срока. Две немецкие компании не хотят вкладываться в развитие двигателей внутреннего сгорания, но и полностью на электромобили переходить не торопятся.

В модели Mercedes EQS компания хочет поднять седан до того же уровня, что и версия с ДВС. EQS не отличается привлекательным внешним видом, что отпугивает некоторых покупателей. В ближайшие месяцы линейка автомобилей EQS должна получить более крупную батарею 118 кВт*ч и некоторые изменения в дизайне. Архитектуру 400 В заменят на 800 В, увеличив запас хода и темпы зарядки.

Далее Mercedes представит собственные электродвигатели eATS 2.0 и двухскоростную коробку передач. Новая модель ожидается в 2028 году с более традиционным дизайном, материалами более высокого качества и возможностью кастомизации при выборе.

В Mercedes знают о нынешних слабостях EQS, поэтому постараются исправить их в будущем на фоне наступления китайских производителей электромобилей.