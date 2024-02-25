Mercedes-Benz Mythos может быть основана на Mercedes-AMG SL-Class

В рамках ежегодного общего собрания автопроизводитель Mercedes-Benz сообщил, что принадлежащий ему суббренд Mythos в следующем году представит свою первую модель. Упомянула эту модель компания ещё в 2022 году, выпустив тизер.

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Mythos представляет собой линейку ультра-роскошных автомобилей, дороже и без того дорогих Maybach. Позволить себе их смогут очень немногие энтузиасты и кондиционеры коллекционеры с глубокими карманами. Наверняка эти автомобили будут выпускаться в ограниченном количестве, что сделает их ещё дороже.

Тизер двухлетней давности показал лишь силуэт, из которого можно сделать вывод, что новый автомобиль будет напоминать 300 SLR 722. Двигатель здесь должен быть самый продвинутый, наподобие усовершенствованного 6,0-литрового двигателя V12 с двойным турбонаддувом от Maybach S 680.

Mythos станет очередным суббрендом немецкого автопроизводителя, присоединившись к AMG и Maybach. Ещё на 2026 год запланировано появление нового Mercedes-Benz G-Class.