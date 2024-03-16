Компания Mercedes начала испытания человекоподобных роботов выполняющих доставку комплектующих.

Компания Apptronik, специализирующаяся на робототехнике, объявила о заключении коммерческого соглашения с Mercedes, чтобы опробовать возможности использования в производстве "высокотехнологичных роботов", таких как Apollo, двуногого робота весом более 70 килограмм. Эта новость последовала за аналогичным пилотным проектом, объявленным BMW в январе.

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Apptronik утверждает, что Mercedes изучает возможности использования Apollo для доставки необходимых компонентов людям, работающим на производственных линиях. На данный момент ни одна из компаний не раскрыла условий подписанного соглашения.

По мнению Apptronik, человекоподобные роботы позволят производителям автомобилей начать автоматизацию производственных задач без необходимости перепланировки существующих предприятий. Компания утверждает, что ее подход "направлен на автоматизацию некоторых физически сложных, повторяющихся и скучных задач, для которых все труднее найти необходимых работников".

"Это новый рубеж, и мы хотим понять потенциал робототехники и автомобильного производства, чтобы заполнить нехватку рабочей силы в таких областях, как низкоквалифицированная, повторяющаяся и физически тяжёлая работа, и освободить наших высококвалифицированных сотрудников на линии для создания самых желанных в мире автомобилей", - сказал руководитель производства Mercedes Йорг Бурцер.

По заявлению Apptronik, робот может поднимать предметы весом до 25 килограммов. Его "лицо" восхитительно смешное, но в остальном его форм-фактор не слишком отличается от других разрабатываемых гуманоидных роботов, таких как робот Optimus от Tesla или роботы Figure 01, которые BMW испытывает на своём производственном предприятии в Южной Каролине.