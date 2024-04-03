Хотя внедрение функции Ultra HDR производителями телефонов Android немного запоздало, Samsung S24 Ultra появился на рынке с технологией Samsung Super HDR

Google представила новую технологию Ultra HDR в Android 14, что существенно продвигает мобильную фотографию. Несмотря на некоторую запоздалость в адаптации функции Ultra HDR производителями Android-телефонов, Samsung S24 Ultra вышел на рынок с технологией Super HDR от Samsung.

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Samsung представила функцию Super HDR, используя формат Google Ultra HDR, изначально предлагая ее владельцам Samsung Galaxy S24. Компания Samsung заявляет, что функция Super HDR не только позволяет просматривать фотографии с более широкой цветовой гаммой, но и улучшает цветопередачу в видеороликах с помощью своих запатентованных алгоритмов.

Особенностью формата изображений Google Ultra HDR является то, что он сохраняется в формате jpg. При просмотре изображения на HDR-экране отображается расширенный динамический диапазон, тогда как на SDR-экране отображается базовое изображение. Ultra HDR изображение состоит из базовой картинки и карты усиления HDR, что обеспечивает яркость светлых участков на изображении, а базовое изображение выводится на SDR-дисплеях.

С выпуском обновления One UI 6.1 для серии S23, Samsung расширила функции искусственного интеллекта, имеющиеся в серии S24, до моделей серии S23. Однако с функцией Super HDR все станет немного иначе для пользователей S23. Владельцы S23 не смогут получить эксклюзивные алгоритмы просмотра изображений Samsung с функцией Super HDR.