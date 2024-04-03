Samsung Semiconductor обеспокоена наличием в будущем воды, необходимой для производства чипов.

Хотя наша планета в основном состоит из воды, Samsung отмечает, что только около одного процента ее доступно для ежедневного использования. Что еще хуже, количество доступной воды сокращается из-за того, что по словам Samsung является "водным стрессом". Некоторые из этих стрессов включают изменение климата и загрязнение окружающей среды. Цель компании - "сохранить водозабор на уровне 2021 года в 2030 году".

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"На различных этапах процесса производства полупроводников используется значительное количество воды, особенно в процессе очистки пластин, где используется сверхчистая вода высокой степени очистки", - сообщает Samsung. Вода настолько важна, что ее считают "кровью жизни" полупроводниковой промышленности. По данным компании, количество воды ежедневно используемой на заводе-производителе, может достигать десятков тысяч тонн.

Samsung готовится к миру, в котором у них может не быть одинакового доступа к такому большому количеству воды, продолжая при этом развивать свой бизнес. Компания делает ставку на два решения будущего. Первым является повторное использование сточных вод, подписание меморандума о взаимопонимании с несколькими корейскими городами о доступе к технической воде. Второе - мембранная технология, которая поможет фильтровать промышленную воду в чистую воду, необходимую Samsung для своих процессов.

Важно, что Samsung предпринимает эти шаги, поскольку производимые ею чипы стали критически важными для современной экономики. Будем надеяться, что коллеги из отрасли внимательно присмотрятся к тому, что делает Samsung, и работают над собственными планами на будущее, в котором воду будет нелегко найти.