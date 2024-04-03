Самую продаваемую модель автомобиля Polestar заменят на другую

Генеральный директор шведского автопроизводителя Polestar Томас Ингенлат рассказал, что автомобиль Polestar 2 скоро будет заменён на другой, который заметно отличается от него. На смену электрическому кроссоверу придёт модель Polestar 7.

реклама

Polestar 2 основан на платформе Compact Modular Architecture (CMA). Его преемник может быть создан на основе доработанной версии платформы Sustainable Experience Architecture (SEA). Она сейчас применяется в автомобилях Geely, включая Polestar 4, Volvo EM90, Zeekr 001 и Zeekr 009.

К 2027 году в этой платформе может появиться несколько усовершенствований, способных увеличить дальность хода, производительность и эффективность. Самый быстрый серийный автомобиль шведского производителя, электрический кроссовер Polestar 4, разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды.

Также в интервью Ингенлат высказался против идеи ввести в Европе тарифы на китайские автомобили. По его словам, это помешает создавать успешные международные компании. Такого же мнения придерживается генеральный директор Stellantis Карлос Таварес.