Трое победителя отвечали за дизайн - дизайн экстерьера создавали два дизайнера из Франции, а дизайн интерьера - дизайнер из Китая.

Компания Polestar представила на Мюнхенском автосалоне 2023 года свой концепт-кар Synergy, который представляет собой «фантастический суперкар», сочетающий в себе идеи дизайна трех разных людей. Также компания заявила, что черпала вдохновение от природы при создании этого автомобиля.

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Polestar решила поделиться историей создания дизайна этого концепта. Компания провела конкурс дизайна среди 600 участников. После этого она включила в шорт-лист 10 финалистов, а уже среди них были выбраны три победителя, которые и помогали в разработке. Получается, что за дизайн экстерьера отвечают два дизайнера из Франции, а за дизайн интерьера — дизайнер из Китая. Трое победителей в течение шести месяцев работали с командой дизайнеров Polestar над созданием концепт-кара. Концепт-кар высотой 1,07 метра и длиной 4,65 метра имеет необычные колесные арки, огромную переднюю кромку и эффектные задние фонари. В компании Polestar рассказали, что внешний дизайн нового автомобиля был создан по подобию акулы-молота.

Внутри концепт имеет только одно сиденье в спортивном стиле и ориентирован на производительность. Автомобиль оснащен гоночными ремнями безопасности, цифровой приборной панелью и множеством небольших цифровых экранов, способных отображать такую информацию, как уровень заряда батареи и внешнюю температуру воздуха. Руль выполнен в виде самолетного штурвала с цифровым дисплеем.

Хотя Synergy не запущен в производство, Polestar расширяет свою линейку: в начале этого года компания представила внедорожник Polestar 3 и впервые продемонстрировала Polestar на Фестивале скорости 5 GT в Гудвуде в 2022 году. Спортивный автомобиль ограниченной серии Polestar 6 был распродан в начале этого года.

Конкурс дизайна Polestar начался в 2020 году. Когда бренд представил концепт-кар Synergy, он также объявил о сотрудничестве с Hot Wheels, которое станет источником вдохновения для следующего конкурса дизайна.