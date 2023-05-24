Что заставило производителя заняться лодками, неизвестно. Однако результатом совместной работы с компанией Candela явилась неплохая лодка на электрической тяге с подводными крыльями. Однако, цена кусается.

Polestar, небольшой производитель электромобилей с большими планами, хочет поучаствовать в производстве роскошных лодок. Производитель объявил, что в партнерстве со шведским производителем лодок компанией Candela выпускает электрическую лодку. Эта лодка не просто концепция; вы действительно сможете купить эту вещь — если сможете себе это позволить.

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Candela C-8 Polestar Edition

Лодка основана на модели C-8 компании Candela и называется Candela C-8 Polestar edition. При взгляде снаружи благодаря специальной серой окраске кузова можно определить, что это Polestar edition, (кстати, это единственный цвет, который вы можете выбрать). Снизу подводные крылья лодки окрашены в тот же золотой цвет, который украшает ремни безопасности Polestar 2. Оттенки серого цвета корпуса дополняются светло-серым интерьером, детали которого обтянуты материалами из текстиля, сертифицированным для морских перевозок. Candela говорит, что сиденья были разработаны с учетом опыта Polestar в области автомобильного комфорта.

Интерьер

Если владелец Polestar окажется за рулем этой лодки, силовой агрегат окажется для него знакомым. Двигатель лодки питается от батареи той же мощностью 69 кВт ч и зарядного устройства, что и Polestar 2. Этого достаточно, чтобы обеспечить лодке дальность хода в 57 морских миль (чуть меньше 106 километров)и крейсерскую скорость в 22 узла — чуть более 40 километров в час — на одной зарядке. Если вы хотите передвигаться немного быстрее, Candela C-8 Polestar edition может работать и как судно на подводных крыльях. На электродвигателе мощностью 75 кВт, лодка будет скользить прямо над водой. Polestar говорит, что компьютерное управление крыльями обеспечивает плавность хода, а также менее энергозатратно по сравнению с обычными лодками

Сиденья

Конечно, все это обойдется недешево. Polestar и Candela планируют продавать его по 450 000 долларов за штуку. Заинтересованные покупатели в настоящее время могут сделать заказ онлайн через Polestar или Candela, в то время как представители компании заявляют, что ожидают начала поставок в июне 2024 года. Производство расположено на площадке Candela, в Стокгольме.

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В то время как Polestar, похоже, хочет войти в бизнес производства средств водного транспорта, компания, возможно, пересмотрит приоритеты. Прибыль в производстве лодок не очень высокая. Вложение ресурсов в электрическую лодку стоимостью почти в полмиллиона долларов за один процент не может быть приоритетом прямо сейчас. Их дилерам нужно больше электромобилей для продажи, а поскольку проблемы с разработкой программного обеспечения задерживают выпуск Polestar 3, для покупателей электромобилей будет неприятным сюрпризом, если эта лодка выйдет на рынок продаж раньше Polestar 3.