Новые iPhone получат улучшенный приём сигнала

Тайваньский производитель полупроводниковых чипов UMC разработал и будет производить комплектующие для антенн аппаратов следующего поколения Apple iPhone 16. Информация об этом появилась в сетях поставщиков комплектующих Apple.

UMC получает специальные чипы от компании Qorvo, которая занимается производством усилителей антенн для аппаратов iPhone. Также ей принадлежит разрабатывающая технологии связи компания Anokiwave. Именно эти технологии будут применяться в iPhone 16, как и технология 3DIC от UMC.

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В плане антенн аппараты iPhone 16 могут стать промежуточными моделями, прежде чем антенны будущих поколений устройств будут изменены ещё сильнее. Это затрагивает и внедрение возможностей искусственного интеллекта. Поскольку ИИ задействован в мобильных устройствах всё более широко, для его бесперебойной работы сильный и стабильный сигнал нужен как никогда прежде.