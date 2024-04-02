iPhone 6 Plus был выпущен 10 лет назад.

В 2014 году Apple выпустила 5,5-дюймовый iPhone 6 Plus. На сегодняшний день он кажется миниатюрным, но тогда, 10 лет назад, он был смартфоном с самым большим экраном по сравнению с 4,7-дюймовым iPhone 6.

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Теперь Apple официально признала iPhone 6 Plus устаревшим. Таким образом, он попал в список устаревших смартфонов вместе с оригинальным iPhone, iPhone 3G/3GS, iPhone 4/4S и iPhone 5/5C/5S. Последней версией iOS, которую поддерживает iPhone 6 Plus, стала iOS 12, вышедшая аж 6 лет назад, т.е. в 2018 году.



Компания ведёт личный список устаревших устройств, куда попадают продукты, которые официально сняты с продажи более семи лет назад. Apple прекращает обслуживание таких устройств, а поставщики не могут заказывать для них запчасти. MacBook могут иметь право на продленный период ремонта только аккумулятора на срок до 10 лет с момента последнего поступления продукта в продажу при условии наличия запчастей.