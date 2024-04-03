Apple контролирующая мощную экосистему аппаратного обеспечения, входит в число тех, кто борется за преимущество в области искусственного интеллекта.

В исследовательском документе Apple под названием "ReALM: эталонное разрешение как языковое моделирование" говорится: "Мы также сравниваем GPT-3.5 и GPT-4, причем наша самая маленькая модель достигает производительности, сравнимой с производительностью GPT-4, а наши более крупные модели существенно превосходят его".

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При этом будут учитываться элементы на экране устройства и контекст того, какие задачи активно выполняются. По сути это позволяет таким помощникам как Siri, гораздо лучше понимать, что пользователь не только делает, но и собирается делать с помощью подсказок. Он анализирует визуальные аспекты происходящего на экране, чтобы лучше понять суть и общую картину.

Производительность по мнению исследователей Apple, находится на одном уровне, а иногда и лучше, чем у ее ведущих конкурентов OpenAI. Еще один аспект на который следует обратить внимание, заключается в том, что эта технология выполняется на устройстве. Это очень похожий на Apple подход, который помогает поддерживать тесную связь между аппаратным и программным обеспечением, но при этом обеспечивает более продвинутый комфорт для пользователя. Это также помогает решить вопросы конфиденциальности, которые имеют первостепенное значение для клиентов Apple.

Apple активно расширяет все, что связано с ИИ, например приобретая такие стартапы, как DarwinAI. Отмена Apple своего автомобиля Apple Car также, привела к переходу этих сотрудников в области связанные с искусственным интеллектом, что показывает, что Apple понимает, в каком направлении ей нужно двигаться.

Apple не новичок в испытаниях новых технологий, хотя она часто делает это после того, как конкуренты пытались пойти по тому же пути. Apple Vision Pro - это устройство, которое может получить огромную выгоду от искусственного интеллекта, предоставляя пользователям еще более яркие впечатления.

Голосовой помощник Apple Siri остро нуждается в обновлении. Когда дело доходит до голосовых помощников, его часто считают отстающим в большинстве областей. Похоже, что с внедрением искусственного интеллекта в Siri он может начать развиваться более быстрыми темпами.



