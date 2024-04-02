Apple планирует выпустить наушники AirPods Max второго поколения, которые придут на смену модели, появившейся в декабре 2020 года.

Apple представляет наушники AirPods Lite TWS начального уровня во второй половине 2024 года. Предыдущие отчеты предполагают, что Apple также работает над двумя моделями AirPods четвертого поколения.

Apple выпускает AirPods Lite — более доступную версию своих по-настоящему беспроводных стереонаушников (TWS) — позже в этом году, наряду с наушниками AirPods Max второго поколения, согласно записке от аналитика рынка. В предыдущих отчетах также указывалось, что Apple работает над более дешевыми моделями AirPods наряду с обновленными версиями стандартных AirPods и AirPods Max. Однако компания пока не раскрывает какие-либо планы по выпуску новых моделей беспроводных наушников в этом году.

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Согласно записке для инвесторов, опубликованной аналитиком Haitong International Securities Джеффом Пу, просмотренной 9to5Mac, производитель iPhone выпустит более дешевую модель AirPods Lite во второй половине 2024 года. Apple также планирует выпустить новую модель AirPods Max позже в этом году, чтобы сменить модель первого поколения. Она была представлена в декабре 2020 года, по словам Пу, который не предоставил никаких подробностей о том, сколько может стоить устройство или какие функции оно будет предлагать.

Ожидается, что производство AirPods увеличится во второй половине года. Также прогнозируется, что “приглушенный спрос на существующие модели” приведет к тому, что объем производства наушников TWS компании упадет до 55 миллионов единиц в этом году — падение на 4 % в годовом исчислении.

В прошлом месяце Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple готовит "крупнейший на сегодняшний день запуск AirPods". Ожидается, что компания из Купертино выпустит преемника AirPods (3-го поколения) в двух моделях под кодовыми названиями B768 (E) и B768 (M) — E и M. Они означают “начальный” и “средний уровень” соответственно. Последние могут поставляться с поддержкой дополнительных функций, таких как активное шумоподавление и внешние динамики для улучшения поддержки Find My.

В более ранних отчетах предполагается, что AirPods Pro третьего поколения появятся во второй половине 2025 года с улучшенным чипом H3 и новым дизайном вкладышей.