Электромобиль Xiaomi пользуется большим успехом

Выход известной в первую очередь своими смартфонами компании Xiaomi на рынок электромобилей кажется довольно успешным. Большой спрос на модель SU7 EV заставляет Xiaomi наращивать объём производства.

Согласно последней информации, Xiaomi обратилась к поставщикам комплектующих с целью увеличить объём производства до 10000 экземпляров в месяц. Относится это в первую очередь к наиболее дорогим вариантам SU7. Первоначальные продажи автомобиля превзошли ожидания производителя.

реклама

Ранее Xiaomi планировала выпустить в марте 3000 автомобилей, а к концу года увеличить это значение до 6000 в месяц. Теперь этот план пересматривается, чтобы длительность ожидания у заказчиков не оказалась слишком долгой.

Xiaomi выпустила заявление, рассказав, что прикладывает все усилия для наращивания производственных мощностей и ускорения поставок. Пока разные модели предстоит ждать от 19 до 32 недели.

Успешный выпуск автомобиля поднял стоимость акций Xiaomi на гонконгском фондовом рынке почти на 15%. За первые сутки было продано 88898 экземпляров. Удачный старт позволяет Xiaomi надеяться, что она закрепится на рынке электромобилей и станет здесь важным игроком.