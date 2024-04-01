Первый электромобиль компании Xiaomi, SU7, уже поступил в продажу в Китае и скоро будет доступен для заказа. Однако время ожидания Xiaomi SU7 увеличилось до 7 месяцев.

Xiaomi продала 10 000 единиц за 4 минуты, 20 000 единиц за 7 минут, 50 000 единиц за 27 минут и более 90 000 единиц за первые 24 часа после начала приема заказов на свой первый электромобиль SU7. Хотя эти цифры невероятны для Xiaomi, сам процесс не очень приятен для покупателей. Ведь интенсивность приема первых заказов увеличила время ожидания доставки с трех до семи месяцев.

Если для товаров, пользующихся высоким спросом, время ожидания увеличивается до нескольких месяцев, то для электромобилей, а тем более для новой компании, выходящей на рынок, растягивание процессов до 7 месяцев - не редкость. Причем Xiaomi здесь сложно винить, ведь электромобильное подразделение компании все еще находится на начальном этапе своего развития. Тем не менее, нетерпеливые потребители начали давить на Xiaomi, требуя как можно быстрее увеличить производство.

реклама

Завод Xiaomi в Пекине готовится к большим объемам производства. Первоначальной целью компании является достижение производственной мощности в 150 000 единиц. На втором этапе планируется достичь мощности в 300 000 устройств в год. По словам Xiaomi, после увеличения производственных мощностей завод сможет выпускать 40 Xiaomi SU7 в час, что означает, что каждые 76 секунд с конвейера будет сходить новый автомобиль. По сообщениям, компания достигнет своей цели на первом этапе к середине года.

С другой стороны, есть не одна причина, по которой Xiaomi SU7 привлекает к себе столько внимания. Самая очевидная из них - спортивный и примечательный дизайн. Хотя его нельзя назвать экстраординарным, дизайн выглядит вполне уверенно. Помимо внимательного отношения Xiaomi к деталям, одним из важнейших факторов является цена. Xiaomi SU7 поступил в продажу в Китае по цене от 29 900 долл. Такая цена делает автомобиль более дешевым вариантом, чем Tesla Model 3.