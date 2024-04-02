Полученная информация из кода раскрывает сенсоры камеры MIX Flip, а также разрешение экрана устройства.

Предыдущие упоминания о моделях, которые могут быть альтернативой Xiaomi mix flip, такие как Samsung Galaxy Z flip5 или Galaxy Z flip6, уже намекали на глобальную модель. После этого китайский информатор раскрыл подробности о первом телефоне Xiaomi flip, кодовое название которого "Ruyi". Согласно информации от самой Xiaomi, обнаруженной в коде HyperOS, были раскрыты дополнительные детали. Все три датчика камеры, доступные в Xiaomi mix flip, были определены.

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Задняя камера оснащена датчиком Light Hunter 800 (OVX8000), основанным на OmniVision OVE50e, с разрешением 50 мегапикселей на сенсоре 1/1,55 дюйма. Такой же сенсор можно найти в Redmi k70 Pro. В отличие от Samsung Galaxy Z flip, утечка подтверждает, что Xiaomi может отказаться от сверхширокоугольной камеры в своем двойном модуле, заменив ее на 2-кратный телеобъектив. Вторая камера - OmniVision OV60A с разрешением 60 мегапикселей и размером 1/2,8 дюйма, который используется в Motorola edge 40 Pro или edge 30 Ultra. Селфи-камера также оснащена датчиком OmniVision - 32-мегапиксельным OV32, установленным в таких устройствах, как Xiaomi 14 Ultra или Motorola edge 40.

Известно, что у устройства будет небольшой наружный экран, располагающийся под модулем камер. Он может служить видоискателем для селфи или отображения уведомлений. Но при этом ничего не говорилось об основном экране. Теперь стало известно, что внутри устройства, конечно же, установлена гибкая AMOLED-панель. Она будет иметь разрешение 1,5K и плотность пикселей 520 пикселей на дюйм. Точная дата выпуска Xiaomi Mix Flip в Китае и по всему миру пока неизвестна, однако по номерам моделей 2405CPX3DG и 2405CPX3DC можно предположить, что это произойдет не раньше мая.