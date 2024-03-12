Немецкий автопроизводитель расширил свой модельный ряд

Шпионские фотографии подготовили интересующихся к скорому релизу очередного автомобиля производства Audi. Теперь состоялся анонс модели Audi A3 2025. Седан получит единственный тип кузова, по крайней мере для продаж в США. Также Audi демонстрирует Sportback и новую модель allstreet.

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В Европе предлагаются 1,5-литровый бензиновый двигатель, дизель и подключаемый гибрид. Для США может выпускаться 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 201 л.с. Будет применяться передний или полный привод с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Речь идёт о фейслифтинге вместо полностью новой модели. Решётка получила новый дизайн, став более плоской и широкой. Используются большие боковые воздухозаборники с соединением с передним спойлером. Сзади можно увидеть новый бампер. Фары получили 24 пиксельных элемента с возможностью проецировать разные шаблоны освещения. Среди новых цветовых вариантов красный и зелёный, есть также серый.

Европейские автомобили изменились сильнее за счёт кузова allstreet, который похож на чуть более высокий хэтчбек. Подвеска стала выше почти на дюйм, дорожный просвет вырос на 1,2 дюйма.

Внутри находится новый компактный переключатель коробки передач S tronic. Можно получить звуковую систему с поддержкой трёхмерного звука. Управление мультимедийной системой осуществляется посредством сенсорного экрана размером 10,1 дюйма и виртуальной кабины Audi.

Заказы начнут принимать в марте. Модель 40 Premium стоит от $35800, с полным приводом Quattro $37800.