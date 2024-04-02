Этот режим поможет младенцам спать во время поездок

Невозможно бывает предсказать, как пройдёт автомобильная поездка с маленьким ребёнком на заднем сидении. Он может спокойно спать под убаюкивающее движение автомобиля, но любое резкое движение способно разбудить его и поездка перестанет быть тихой. Чтобы решить подобную проблему, Hyundai предлагает детский режим.

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Данная функциональность появится в составе модели Hyundai Tucson 2025. Она призвана обеспечить более плавное движение автомобиля. Пригодиться она может и при перевозке домашних животных. Опция будет доступна в параметрах My Drive Наряду с режимами Eco, Sport и Snow.

В будущем новая функция может появиться и в других моделях Hyundai. Автопроизводитель утверждает, что его исследования показывают, что эта функциональность окажется востребованной среди водителей.