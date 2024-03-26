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Hyundai готовит к 2027 году компактный пикап
Новый пикап Hyundai будет позиционироваться ниже модели Santa Cruz

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Из Бразилии поступила информация о том, что автопроизводитель Hyundai работает над компактном пикапом на основе кроссовера Creta. В линейке автомобилей новая модель будет располагаться под Santa Cruz. Разработка уже идёт полным ходом.

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На каком она сейчас этапе, неизвестно. Идею выпуска пикапа на основе Creta новой не назовёшь. В далёком уже в 2016 году южнокорейский автопроизводитель показал концепт Creta Sport Truck Concept (STC). Случилось это также в Бразилии, на автосалоне в Сан-Паулу. В итоге данная модель выпущена не была, но её отголоски можно будет найти во втором поколении Creta. Этот пикап ждут в 2026 или 2027 году.

Скорее всего Creta будут продавать в таких странах, как Бразилия, Аргентина, Южная Африка и Индия. Там компактные и доступные по цене грузовики используются спросом. Во всех этих странах автомобили Hyundai также пользуются хорошим спросом, поэтому компактный грузовик может стать хитом продаж. Успех модели Santa Cruz вселяет уверенность в этом.

Ещё ведётся работа над двумя электрическими пикапами, о чём рассказала заявка на товарный знак Ioniq T10 и T7. KIA тоже готовит представить модель Tasman из этой категории.

Creta может предстоять конкуренция с автомобилем Volkswagen. Немецкий автопроизводитель готовит грузовик Udara. Его размер будет побольше, поэтому конкурентами могут стать Maverick и Santa Cruz.

У Creta можно рассчитывать увидеть бензиновый двигатель мощностью 157 л.с. с крутящим моментом 141 Нм, а также турбодвигатели 113 л.с. и 184 Нм.

#автомобили #hyundai
Источник: carbuzz.com
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