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Hyundai Ioniq 5 N стоит дороже чем Tesla Model Y
За мощь нового электромобиля Hyundai придётся хорошо заплатить

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Автомобиль Hyundai Ioniq 5 N 2025 станет самым быстрым и мощным в истории этого автопроизводителя. Теперь стала официальна известна цена этой мощи. Электромобиль на 641 л.с. обойдётся в $66100 и будет продаваться в единственной максимальной комплектации.

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Ioniq 5 N содержит два электродвигателя, который вместе выдают вышеуказанную мощность при включении N Grin Boost. Разгон до 100 км/ч происходит за 3,25 секунды, максимальная скорость составляет 260 км/ч. Функциональность N e-Shift призвана симулировать восемь передач у коробки передач с двойным сцеплением. Ёмкость аккумулятора составит 82 кВт*ч, дальность хода пока не сообщается. Конкурентами этого автомобиля считаются Kia EV6 GT и Tesla Model Y Performance.

EV6 создан на этой же архитектуре E-GMP, предлагая примерно такую же скорость и продолжительность зарядки. У него батарея с меньшей ёмкостью 77,4 кВт*ч и запас хода 350 км. У Ioniq 5 N это значение ожидается большим.

EV6 GT стоит $61600 и предлагает мощность 576 л.с., разгоняясь до 100 км/ч до за 3,4 секунды.

Tesla Model Y Performance стоит от 52490. Расширенный автопилот обойдётся в дополнительные $6000, а бета-версия Full Self-Driving Capability стоит целых $12000. В результате цены на автомобили Tesla и Hyundai становятся примерно равными.

Модель Tesla Tesla с мощностью 455 л.с разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды, максимальная скорость здесь составляет 250 км/ч. Аккумулятор ёмкостью 85 кВт*ч обеспечивает дальность хода 770 км. Hyundai говорит о пиковой мощности зарядки 238 кВт, что позволяет заряжать от 10% до 80% за 18 минут, примерно как и Tesla.

#tesla #электромобили #hyundai
Источник: carbuzz.com
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