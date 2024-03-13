Вот вам и корейский ответ на Rivian R3X.

Поиск автопроизводителями новых сегментов рынка приводит к появлению довольно необычных моделей электромобилей, и будущий Rivian R3X является ярким тому примером. По всей видимости, южнокорейской компании Hyundai Motor Group идея создания динамичного электрического хэтчбека с полным приводом и более развитым внедорожным потенциалом тоже понравилась, поскольку блогерам удалось сфотографировать недалеко от исследовательского центра Hyundai в США скрытую под камуфляжем некую новую модификацию IONIQ 5.

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Источник изображения: Laffey Chino

Предполагается, что такая версия XRT предложит не только приличные динамические характеристики в сочетании с полным приводом, но и элементы защитного обвеса в районе колёсных арок, которые встречаются на кроссоверах. Шины с развитыми грунтозацепами также призваны способствовать повышению проходимости. Какие изменения предусмотрены на уровне устройства подвески, судить сложно, да и само по себе существование такого прототипа ещё не гарантирует неизбежный выход серийной машины с таким сочетанием качеств. Впрочем, у многих автопроизводителей наверняка появится желание дать ответ на выход Rivian R3X, ведь однотипные кроссоверы, седаны и минивэны многим клиентам уже приелись, а ниша адаптированных к плохим дорогам хэтчбеков пока не так развита даже на рынке машин с ДВС, не говоря уже об электромобилях.