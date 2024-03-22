Компания Qualcomm представила чип Snapdragon 7+ Gen 3, который принесет искусственный интеллект (AI) на устройства среднего класса и выйдет на рынок вместе с OnePlus, Realme и Sharp.

Компания Qualcomm представила чип Snapdragon 7+ Gen 3, который принесет искусственный интеллект (AI) на устройства среднего класса и выйдет на рынок вместе с OnePlus, Realme и Sharp.

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Недавно производитель выпустил процессор Snapdragon 8s Gen 3, который позволит представить премиальные функции для широкой аудитории. Процессор поддерживает модели с числом параметров до 10 миллиардов, такие как Meta's Llama2 и Google's Gemini Nano.

ИИ Bringing Intentions, работающий на устройствах с более низким диапазоном языков, реализован в новом Snapdragon 7+ Gen 3, который также поддерживает модели на нескольких языках, включая Llama 2 от Google и Gemini Nano от Bacchus с 7 миллиардами параметров.

Snapdragon 7+ Gen 3 использует искусственный интеллект для повышения производительности и энергоэффективности, а также предлагает набор собственных функций Qualcomm для улучшения игровой производительности, включая Elite Gaming, говорится в пресс-релизе.

Он также улучшает фотосъемку благодаря 18-битному процессору сигналов изображения и обеспечивает поддержку иммерсивного звука в наушниках, пространственного звука и LE audio. Чип оснащен модемом Snapdragon X65 5G, технологией FastConnect 7800, а также поддержкой WiFi 7 и High Bandwidth Sync (HBS).

Первые смартфоны с Snapdragon 7+ Gen 3 появятся в продаже у OnePlus, Realme и Sharp.