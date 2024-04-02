Популярность телевизоров на основе MiniLED непрерывно растёт

Агентство маркетинговых исследований Luotu Technology в рамках проходящей в столице Южной Кореи конференции поделилось своими выводами относительно рынка телевизоров. Было предсказано, что поставки телевизоров типа MiniLED в этом году впервые опередят поставки телевизоров OLED. Первых ожидается 6,8 млн, тогда как вторых будет на 0,4 млн меньше. К этому шло на протяжении последних лет.

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В прошлом году количество выпущенных телевизоров OLED уменьшилось на 20,6%, а MiniLED выросли на 24,7%. За весь год было выпущено 5,48 млн и 4,25 млн таких телевизоров соответственно.

В дальнейшем ожидается увеличение объёма поставок телевизоров OLED, но это уже не поможет им противостоять на равных моделям типа MiniLED. Поставки последних должны начать втрое превышать поставки OLED.

Сейчас среди производителей телевизоров MiniLED лидерами являются компании Samsung Electronics, TCL и Hisense, а среди производителей OLED-телевизоров доминируют LG, Samsung и Sony. Samsung входит в число ведущих компаний в обоих случаях. Её предложения типа MiniLED, такие как модели TCL C12H или Terrace TV, предложат высокий уровень яркости и контрастности за счёт уменьшения размеров диодов.