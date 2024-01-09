Компания Acer расширила линейку игровых мониторов Predator, предназначенных для хардкорных геймеров, четырьмя моделями премиум-класса

Компания Acer представила линейку игровых мониторов Predator, включающую четыре модели: Predator Z57 с 57-дюймовым изогнутым экраном, Predator X34 V3 с 34-дюймовым экраном, а также две модели OLED - Predator X39 и Predator X34 X. Мониторы оснащены технологией MiniLED или OLED, что обеспечивает высокое качество изображения и яркость. У Predator Z57 разрешение 7680x2160 при 120 Гц, а Predator X34 V3 имеет разрешение 3440x1440 при частоте обновления 180 Гц. Модели OLED также обладают разрешением 3440x1440, но с частотой обновления до 240 Гц и временем отклика пикселя 0,01 мс. Все мониторы поддерживают функции улучшения производительности, такие как "картинка в картинке" и имеют порты HDMI и DisplayPort для подключения к различным источникам. Они также оснащены встроенными динамиками и имеют возможность регулировки высоты, наклона и поворота. Все модели поддерживают технологию AMD FreeSync Premium и имеют порт USB Type-C для передачи данных и зарядки устройств.

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