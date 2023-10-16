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10test
Компания Xiaomi представила телевизоры TV S Pro с miniLED матрицами
Компания Xiaomi продолжает расширять свою линейку телевизоров TV S Pro, выпустив новые модели с дисплеями размером 65″ и 75″

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Новые телевизоры Xiaomi оснащены новейшими miniLED матрицами, которые обеспечивают изображение в высоком разрешении 3840×2160 точек, с обновлением частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2200 нит. Это гарантирует непревзойденную четкость и яркость, а благодаря технологии Dolby Vision цвета и детали становятся еще более насыщенными, добавляя картинке глубину и реализм.

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Однако, тем, что делает эти модели по-настоящему уникальными, является их количество зон подсветки. 65-дюймовая версия имеет 896 зон, в то время как у 75-дюймовой их целых 1152. Благодаря этому достигается равномерное освещение и глубокие черные тона, создавая невероятно реалистичное визуальное впечатление.

По характеристикам, внутри телевизоров установлен процессор Cortex-A73 с видеоускорителем Mali-G52 MC1, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопителя. Подобная конфигурация обеспечивает быструю и плавную работу устройства, а также возможность запуска множества приложений и игр.

Беспроводные возможности включают поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, обеспечивающие стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Для подключения внешних устройств и аксессуаров предусмотрены разъемы HDMI и USB, включая HDMI 2.1 и USB 3.0. Это добавляет удобство в использование.

Однако, особое внимание стоит уделить звуковой системе, которая представлена с общей мощностью 30 Вт и поддержкой технологии Dolby Atmos. Она способствует погружению в атмосферу событий, создавая полноценное аудиовизуальное впечатление.

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Стоимость телевизора Xiaomi TV S Pro 65″ составляет $588, в то время как 75-дюймовая модель доступна за $821. 

#xiaomi #телевизор #tv s pro
Источник: apple-droid.com
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